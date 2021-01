Covid-19, ad Aprilia si guarda ai numeri con un pizzico di ottimismo

“Trend in lieve miglioramento: 762 persone attualmente positive, 157 in isolamento domiciliare preventivo”. Queste le parole che hanno usato nella giornata di ieri dal Comune di Aprilia giunte a seguito di un bollettino Asl che proprio nella giornata di ieri, dopo tanto tempo, ha evidenziato numeri più contenuti anche a livello provinciale.

“Un trend in lieve miglioramento è quello descritto dai dati comunicati in questi giorni dalla ASL di Latina al Comune di Aprilia. Oggi sono 762 le persone positive in Città, con 36 apriliani ricoverati presso strutture ospedaliere. Le persone in isolamento domiciliare preventivo (non positive), invece, sono 157.

“Sono dati che incoraggiano anche se non dobbiamo pensare che l’emergenza sia finita – commenta il Sindaco di Aprilia Antonio Terra – sono ancora molte, tra le persone positive, quelle ricoverate o che registrano difficoltà pur vivendo la convalescenza a casa. E sono ancora molti i rischi di tenuta per il nostro sistema sanitario. Per questo rinnovo ancora una volta l’invito alla prudenza e al rispetto delle disposizioni sanitarie, soprattutto quando incontriamo familiari o amici”.