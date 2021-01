Il sindaco Ferraiuolo ordina: vietato importare api a Ponza

Vietato fino al 31 dicembre 2025 introdurre api a Ponza.

Il sindaco Francesco Ferraiuolo ha firmato un’ordinanza in tal senso.

Sull’isola è stato avviato un progetto per selezionare l’apis mellifera ponziana e il primo cittadino, convinto della bontà dell’iniziativa patrocinata dall’Associazione italiana per la selezione e la salvaguardia di Apis mellifera e promossa dagli apicoltori locali Lorenzo Buratti e Gianluca Infante, ha vietato l’introduzione “con nomadismo” o comunque di detenere e allevare famiglie di api diverse da quelle del progetto avviato per l’apis mellifera ponziana.

Tutto affinché gli alveari presenti sul territorio comunale appartengano soltanto “a tipi genetici selezionati sotto la supervisione del comitato scientifico” del progetto.