Controlli anti-Covid, le Fiamme Gialle ancora in via Vitruvio: chiuso un bar

Anche a Formia proseguono i controlli delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle vigenti normative per il contenimento dei contagi da Covid-19. Nell’ambito di tali servizi, nei giorni scorsi la Compagnia locale della Guardia di Finanza ha temporaneamente sospeso l’attività di un bar situato lungo via Vitruvio. Un’area centralissima che già nel mese di dicembre aveva fatto da sfondo a una serie di accertamenti delle Fiamme Gialle, cui seguì il momentaneo stop di diverse attività, non senza polemiche da parte degli esercenti interessati.

Nell’occasione, i militari operanti si sono portati presso il bar in oggetto nella giornata di giovedì 21, disponendone la chiusura per 5 giorni a causa di una sostenuta violazione del Dpcm del 14 gennaio. In sostanza, a quanto pare al momento dei controlli nel locale l’attività non si stava limitando al servizio di asporto, l’unico possibile in questo periodo. Inevitabile a quel punto la certificazione dell’inosservanza, con annesso verbale. Terminato il breve periodo di sospensione, l’attività è comunque ripresa regolarmente nella giornata di oggi, martedì.