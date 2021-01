Deve andare in carcere, scappa in treno: arrestato a Formia

Nel pomeriggio di sabato 23 gennaio, gli agenti del posto Polfer di Formia hanno tratto in arresto un 34enne pluripregiudicato campano per il reato di evasione. L’uomo è stato sorpreso all’interno della stazione nonostante devesse trovarsi agli arresti domiciliari presso la sua residenza, nel comune di Torre del Greco. Una fuga vera e propria, la sua: il giorno precedente gli erano stati revocati i domiciliari per scontare la pena in carcere. Il tentativo di dileguarsi è però finito nel Sud pontino.