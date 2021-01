Violazione dei sigilli, 44enne di Minturno denunciato

Nella mattinata di sabato, a Minturno, i carabinieri della Stazione locale, impegnati in uno specifico servizio volto a contrastare reati in materia edilizia, hanno deferito in stato di libertà un 44enne del posto.

L’uomo è stato accusato del reato di violazione dei sigilli, per aver ultimato le opere edili della propria abitazione senza alcuna autorizzazione e in violazione dei sigilli posti nel giugno del 2009 e terminati il 21 gennaio 2021, all’atto della notifica del dissequestro eseguita in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Latina emessa per intervenuta prescrizione.