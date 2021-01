Ristoranti aperti come mensa per i lavoratori: “Un altro aiuto concreto”

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per l’interpretazione del Ministero dell’Interno, fatta arrivare alla Prefettura di Latina (nella giornata di sabato, ndr), e che fornisce una interpretazione della norma relativa ai contratti mensa con i ristoranti. Questo consentirà ai ristoratori di riprendere almeno in parte l’attività, in un momento difficile per loro e per l’intera città. In pochissimi giorni si è sciolto ogni dubbio grazie al lavoro svolto dal tavolo coordinato dal prefetto Maurizio Falco, cui ha preso parte il sindaco Damiano Coletta”. A parlare è Simona Lepori, assessora alle Attività produttive di Latina.

“Quando assumiamo questo incarico, è normale mettersi a disposizione della comunità. In particolar modo in questa pandemia abbiamo cercato in tutte le maniere di andare incontro alle categorie più colpite. Dà grande soddisfazione provare a rendersi utili e riuscirvi interpretando correttamente le norme, grazie anche agli uffici.

Credo che questi siano i momenti in cui le istituzioni mostrano di essere vicino ai cittadini e agli imprenditori non soltanto dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista economico e sociale. Non li abbiamo mai abbandonati, né lasciati soli. Spero proprio che il provvedimento porterà giovamento a varie attività di Latina e non posso che esserne assolutamente contenta. Naturalmente il servizio da ristoranti e bar dovrà essere messo in pratica nel rispetto di tutte le norme anti-Covid, con contingentamento degli ingressi e con tavoli composti da massimo 4 persone”.