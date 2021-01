Molestie e minacce alla ex convivente, scatta il divieto di avvicinamento

Nella mattinata di sabato, a Scauri di Minturno, i carabinieri della Stazione locale hanno dato esecuzione a una misura cautelare consistente nel divieto di avvicinamento, emessa dal Tribunale di Cassino nei confronti di un 48enne residente in città.

Il provvedimento in oggetto è scaturito dalla denuncia-querela sporta lo scorso 30 dicembre dalla ex convivente, una 42enne del posto, per aver subito atti persecutori. Nello specifico, molestie e minacce.