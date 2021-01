Covid in provincia di Latina: 181 nuovi casi, un decesso e 71 guariti

Come reso noto dall’Asl, rispetto alla giornata di sabato in provincia di Latina si sono registrati 181 nuovi contagi da Covid-19. Sono distribuiti a Aprilia (18), Castelforte (2), Cisterna (18), Cori (2), Fondi (10), Formia (18), Gaeta (12), Itri (9), Latina (27), Minturno (8), Norma (1), Pontinia (2), Priverno (8), Roccagorga (6), Rocca Massima (3), Sabaudia (3), San Felice Circeo (1), Santi Cosma e Damiano (1), Sermoneta (5), Sezze (10), Sonnino (5), Spigno Saturnia (1), Terracina (11). Si è avuto anche un ulteriore decesso, riguardante un uomo residente a Sezze. “Riguardo ai dati del 23/01/21 si precisa che si tratta di dati relativi a pazienti già presi in carico dalla Asl di Latina nei mesi scorsi (dei quali 405 già guariti) e per i quali è stato eseguito un riallineamento di controllo”, fanno sapere inoltre dall’Azienda sanitaria pontina. Settantuno, le persone guarite rispetto al bollettino giornaliero precedente.

Drive-in attivi

Aprilia: Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione Latina) della SS.148 Pontina, dalle 8:30 alle 13:30, dal lunedì al sabato

Gaeta: ex ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro, via salita Cappuccini, dalle 9:00 alle 15:00, dal lunedì al sabato

Latina: ex Istituto Sani-Salvemini, viale le Corbusier 393, dalle 9:00 alle 18:30 dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 la domenica

Priverno: Casa della Salute, via Madonna delle Grazie, dalle 8:30 alle 13:30 dal lunedì al sabato

L’accesso è regolato da prenotazione obbligatoria che dovrà essere effettuata almeno 24 h prima,

ad eccezione dei:

– Cittadini che devono partire per Stati Esteri, per i quali sarà sufficiente mostrare al personale del drive-in idoneo titolo di viaggio e ricevuta di pagamento;

– Cittadini contattati dal Dipartimento di Prevenzione, che procederà direttamente ad effettuare la prenotazione.

La prenotazione deve essere effettuata tramite registrazione al link https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf, oppure utilizzando QR code di seguito riportato:

Per prenotarsi è necessaria la ricetta prodotta dal proprio medico di Medicina Generale, la prestazione è a carico del Sistema sanitario Nazionale. Gli unici tamponi a pagamento sono quelli richiesti per motivi di viaggio o lavoro.

Screening per ricerca Coronavirus dedicati ai ragazzi delle scuole superiori

Sono rivolti ai giovani residenti nel Distretto 2 della Asl di Latina. E’ obbligatoria la prenotazione tramite il sito della Asl. Sul portale aziendale saranno inoltre disponibili i moduli per il consenso informato da scaricare, compilare e firmare dal genitore nel caso di studenti minori di età.