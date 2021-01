Acqualatina: “Sorgenti potrebbero manifestare torbidità”

“A causa delle abbondanti precipitazioni che nelle scorse ore hanno interessato il nostro territorio, in particolar modo l’area del Sud Pontino, le sorgenti che alimentano le centrali Capodacqua e Mazzoccolo potrebbero manifestare lievi fenomeni di torbidità. Per questo motivo i nostri tecnici sono impegnati dalle prime del mattino, e già nei scorsi giorni, nel monitoraggio delle acque con manovre tecniche volte a limitare al massimo i fenomeni e garantire la qualità del servizio a tutti i cittadini. Sarà comunque cura della società fornire tempestive informazioni, a cittadini ed Enti, non appena disponibili”. A renderlo noto, l’unità di pronto intervento di Acqualatina.