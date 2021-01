Vaccini, il Pd ribatte a Simeone: “Polemiche inutili e pretestuose”

“In merito alle dichiarazioni del consigliere regionale Pino Simeone ribadiamo, utilizzando proprio quanto da lui affermato che “in questo contesto qualsiasi polemica sul numero di vaccini assegnati per il Covid 19 alla ASL di Latina risulta estemporanea e fuori luogo” e andiamo oltre sottolineando che è corretto dire che i numeri sono un criterio oggettivo, ma è meno vero ciò che si afferma facendo una lettura “politica” dei numeri stessi così come la fa il consigliere Simeone.

Nella prima fase delle vaccinazioni, la ASL di Latina si è contraddistinta per una partenza rapidissima e una veloce copertura vaccinale del personale sanitario, così come indicato dal piano nazionale che prevedeva la copertura del 70% del personale in prima linea, raggiunta velocemente e prima di molte altre realtà regionali.

I numeri infatti, vanno espressi in percentuale sul numero del personale sanitario e non sugli abitanti e, alla luce di tale lettura, i risultati conseguiti dalla ASL di Latina risultano del tutto soddisfacenti.

Appare superfluo ricordare a Simeone una notizia di pubblico dominio: cioè che l’unica azienda attualmente produttrice del vaccino, la Pfizer, ha tardato e tagliato del 29% le consegne rispetto a quanto stabilito in precedenza.

La Regione Lazio si è prontamente attivata con processi proporzionali di ripartizione delle dosi che dovrebbero interrompersi già dalla prossima settimana con il ripristino delle forniture concordate, e per tale data la ASL di Latina si è già organizzata con uomini e mezzi per terminare la fase di richiamo del personale sanitario e iniziare le vaccinazioni, anche sui territori, ai cittadini over 80.

Ancora una volta il Circolo Sanità del Pd ribadisce la propria vicinanza e solidarietà alle donne e agli uomini impegnati in prima linea nella battaglia al Covid 19 e respinge al mittente accuse e critiche politicizzate e strumentali”.

A dichiararlo il segretario provinciale del Pd, Claudio Moscardelli, i consiglieri regionali Enrico Forte e Salvatore La Penna, e il segretario del circolo Pd sanità Roberto Masiero.