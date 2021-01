Pallamano, dopo quasi un anno tornano in campo le ragazze dell’HC Fidaleo Fondi

“Dopo circa un anno, finalmente, torna in campo l’HC Fidaleo Fondi. Come detto nei mesi scorsi, anche in questa stagione, le ragazze del club rossoblù prenderanno parte al campionato nazionale di Serie A2 gir. D.

Dopo aver confermato alla guida tecnica Damiano Macera, la dirigenza ha affiancato al giovanissimo e ‘storico’ gruppo di atlete fondane, il terzino sinistro argentino – di passaporto spagnolo – Rial e Plavljanic; quest’ultima, oltre a portare tanta esperienza, sarà anche l’assistente del tecnico.

La 3a giornata di andata, che rappresenta per le fondane l’esordio stagionale, sarà una gara molto dura: saranno ospiti al Palazzetto dello Sport di Fondi le ragazze dell’HC Cassa Rurale Pontinia per il primo derby. La formazione pontina, che nelle prime due partite ha ottenuto due convincenti successi (in trasferta a Benevento e in casa contro il Conversano), è composta da tante giovani giocatrici. A queste, però, sono affiancate assiduamente altre ragazze che stabilmente giocano con la formazione ‘maggiore’ in Serie A Beretta: l’ex capitano rossoblù Conte, Podda, Bellu, Galletti, Rivard e Judge. Le gialloblù arrivano a Fondi dopo aver giocato tante gare – in A Beretta, nel girone di Youth League e in A2 -, a differenza delle rossoblù che non giocano una partita ufficiale da quasi un anno.

“L’anno scorso siamo stati bloccati dall’emergenza Covid-19 nel nostro momento migliore, in cui iniziavamo a toglierci qualche soddisfazione – dichiara mister Macera –. Dobbiamo riprendere il nostro percorso di crescita, anche se non è semplice, visto che non sempre siamo al completo. Questi primi match sono importanti per testare la condizione fisica e ci diranno cosa possiamo fare e fin dove possiamo arrivare quest’anno”. Uno sguardo del tecnico anche al suo gruppo: “Quest’anno, per ovvi motivi, abbiamo promosso in prima squadra altre ragazze giovanissime. A loro abbiamo affiancato Antonia e Savka che, sono certo, ci daranno una grossa mano”. Il coach rossoblù conclude il suo intervento con un invito: “So che non potete venire a supportarci al Palazzetto, ma vi chiedo comunque di stare vicini a queste ragazze: posso assicurarvi che meritano tutto il vostro affetto. Sabato e per le prossime gare, collegatevi sulla nostra pagina Facebook e fate sentir loro il vostro supporto!”.

La gara tra HC Fidaleo Fondi e HC Cassa Rurale Pontinia, che avrà inizio alle 18:00 e sarà diretta dalla coppia arbitrale Falcone-Donnangelo, sarà visibile sulla pagina Facebook del club fondano.