Mobilità e collegamento centro-Latina Scalo, in arrivo 600mila euro

Il Comune di Latina ha ottenuto un importante finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Si tratta di oltre 600mila euro, che saranno impiegati per vagliare la fattibilità di diverse soluzioni che consentano, in futuro, di diversificare e migliorare il traffico da e per Latina Scalo e di approfondire progetti e soluzioni in merito alla mobilità sostenibile in città.

«Esprimo grande soddisfazione per l’arrivo di questa importante somma – afferma l’Assessore alla Mobilità del Comune di Latina, Dario Bellini –. Impiegheremo questi fondi pubblici per un progetto che sia realmente sostenibile e che possa concretizzarsi in qualcosa di davvero utile per la città. Abbiamo cambiato libro: non si parla più di opere faraoniche e irrealizzabili, già costate parecchio alla comunità, ma si punta con decisione verso un futuro sostenibile con le più moderne soluzioni relative sia al trasporto pubblico che alla pianificazione. Il nostro metodo nell’utilizzo dei fondi seguirà la seguente logica: prima verificheremo la sostenibilità del progetto, e soltanto dopo li useremo. La concessione dei fondi ministeriali è una ulteriore prova che abbiamo intrapreso la strada giusta».