Drive in a Terracina, Potere al Popolo: “I cittadini hanno vinto”

Il coordinamento di Potere al Popolo per la Provincia di Latina giubila per il drive in riservato ai tamponi Covid appena attivato a Terracina.

“Ci stiamo occupando da più di due anni della sanità del territorio pontino, abbiamo fatto iniziative un po’ ovunque e lasciato sempre uno spazio autogestito all’interno delle nostre manifestazioni ai comitati dei cittadini in lotta per rivendicare i loro diritti”, ricordano dal partito del segretario Francesco Leonelli. “Lo abbiamo fatto perché crediamo che al di là delle appartenenze partitiche ogni volta che uno o più cittadini decide di far valere i propri diritti che sono i diritti dell’intera società, quelle posizioni vanno sostenute, aiutate e difese contro tutto e tutti.

Eravamo presenti al sit in ad Aprilia quest’estate quando i cittadini della zona sono scesi in piazza dopo l’ennesimo rogo doloso che ha inquinato l’aria per giorni e giorni perché bruciavano le peggiori sostanze tossiche, nell’indifferenza delle amministrazioni locali e della cosiddetta politica istituzionale. Abbiamo sostenuto la lunga e faticosa battaglia dei Comitati Civici contro la chiusura di tutti i PPI (punti di primo intervento) capitanata dal Comitato Civico di Cori e che è ancora in atto con all’attivo ben 3 ricorsi al TAR e partecipato e fatto iniziative in difesa della sanità pubblica.

Oggi (giovedì, ndr) ci è arrivata la magnifica notizia, ufficiosa per ora ma che speriamo diventi presto ufficiale, che altri cittadini pontini con costanza, determinazione e senza nessun appoggio istituzionale e politico stiano in procinto di ottenere la loro vittoria di ottenere un Drive In a Terracina. Le cittadine e i cittadini terracinesi l’hanno spuntata su un’amministrazione pigra, inconsistente e capace solo di lodarsi e sbrodarsi per qualche piccolo intervento che tende a far diventare un atto eroico quando è solo di routine.

Complimenti quindi, a queste donne e questi uomini che senza nessuna ‘guida spirituale’ ma solo con quella del buon senso è riuscita nell’impresa. Noi di PaP Assemblea Territoriale di Latina e Provincia ci congratuliamo con tutti loro e come facciamo sempre siamo pronti a dare il nostro umile contributo a chi ha il coraggio di prendere a calci il qualunquismo e mettersi in gioco in una partita che fino all’ultimo non sei sicuro di vincere o perdere”.