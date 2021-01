Aprilia, sono ancora 790 i positivi: tra loro l’assessore Martino

I cittadini di Aprilia positivi al Covid-19 scendono a 790. Il sindaco fa gli auguri al suo assessore Martino risultato anch’egli positivo.

“Sono 790 i cittadini attualmente positivi al Coronavirus, secondo i dati condivisi questa mattina (ieri, ndr) dalla ASL di Latina con i Comuni della provincia. Tra di essi, ben 48 (in netto aumento) sono ricoverati presso strutture ospedaliere, mentre sale anche il numero dei cittadini in isolamento domiciliare preventivo (no positivi) che ad oggi (ieri, ndr) sono 195.

Nella mattinata di oggi (ieri, ndr), inoltre, l’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Elvis Martino ha comunicato di esser risultato positivo alla prova del tampone.

“Voglio innanzitutto porgere ad Elvis e alla sua famiglia gli auguri di pronta guarigione da parte mia e dell’intera Amministrazione comunale – commenta il Sindaco Antonio Terra – già nel pomeriggio di ieri abbiamo provveduto a sanificare tutti gli ambienti della sede municipale di piazza dei Bersaglieri. il virus continua ad essere un nemico insidioso. Lo dimostrano anche i dati di oggi che da un lato sono positivi perché diversi cittadini sono usciti dalla quarantena e si sono negativizzati, dall’altro lato però registriamo ancora un incremento del numero dei positivi ricoverati presso strutture ospedaliere. Permane il cluster presso Villa Silvana, che è costantemente monitorata dalle autorità sanitarie. Ed è in aumento anche il numero delle persone in isolamento domiciliare preventivo”.