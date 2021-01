HC Fondi, nuovo innesto: torna Mathà

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. È parafrasando un celebre successo di Antonello Venditti che si può sintetizzare l’ultima operazione di mercato portata a termine dal Direttore Sportivo fondano Guglielmo di Perna.

Torna ad indossare la casacca rossoblù, dopo quasi tre anni, il terzino altoatesino Jonas Mathà. Prima di arrivare a Fondi nell’estate 2017, il mancino classe ’98 aveva sempre indossato la casacca dell’Alperia Merano compiendo la classica trafila delle giovanili e mettendosi in evidenza più volte in occasione delle finali nazionali di categoria, prendendo parte anche a diverse spedizioni delle Nazionali giovanili. Dopo aver fatto tantissima esperienza sul 40×20 del “Via Mola Santa Maria” e aver lasciato un buon ricordo nei tifosi fondani, il ventitreenne meranese è passato al Bolzano. Con i biancorossi altoatesini, nella stagione 2018-2019, si è laureato Campione d’Italia e ha giocato sino allo scorso marzo, quando tutta la pallamano nazionale si è fermata a causa del Covid-19. In estate Mathà si è trasferito nella terza lega francese (Pau Nousty Sport Handball) e, nelle ultime ore – grazie anche alla sospensione del campionato transalpino -, ha sposato nuovamente il progetto Handball Club Fondi.

“Con la sospensione del campionato in Francia, sono molto contento di aver accettato la proposta dell’Handball Club Fondi per questi ultimi mesi della stagione – queste le prime parole di Matha’ all’inizio del suo secondo corso rossoblù -. Ritorno a Fondi, in un ambiente che conosco bene, dopo quasi tre anni e con la voglia di dare il massimo per raggiungere insieme gli obiettivi stagionali. Non vedo l’ora di iniziare”.

Queste le parole di chi, come nel 2017, ha convinto Matha’ a scegliere l’Handball Club Fondi, il Direttore Sportivo Guglielmo di Perna: “Jonas è un ragazzo d’oro che ha lasciato un ottimo ricordo in casa rossoblù. Non stiamo qui a discutere il valore del giocatore, perché tutti lo hanno già visto all’opera e sanno che ha talento e fisico. In più, negli ultimi anni, ha fatto esperienza in contesti vincenti come Bolzano e in campionati esteri. Appena ho saputo della proroga dello stop della terza lega francese non ho avuto dubbi e abbiamo avviato la trattativa. Jonas torna a Fondi con molto entusiasmo, per darci una mano a raggiungere il nostro obiettivo stagionale e so che non avrà difficoltà ad inserirsi nel nostro gruppo. Bentornato Jonas”.