Donazione alla Protezione Civile, il ringraziamento alla Guardia di Finanza

“Grande gesto di solidarietà da parte della Guardia di Finanza di Formia che con la raccolta solidale del mese di dicembre hanno scelto la nostra associazione come destinatari di nuove giacche operative per i nostri volontari”. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook del gruppo di protezione civile Ver sud Pontino Formia. “La stessa raccolta – si legge ancora – ha permesso la donazione di pacchi solidali per chi ne ha bisogno e un traslatore al Reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Dono Svizzero.”