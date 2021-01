Ritorno a scuola, il sindaco Mitrano incontra una delegazione di studenti

Il sindaco di Gaeta Cosimino Mitrano, ha ricevuto questa mattina in aula consiliare, una delegazione di studenti delle scuole superiori di Gaeta a seguito dello sciopero della giornata di ieri.

Un’agitazione studentesca che ha fatto registrare diverse manifestazioni in tutta la Provincia di Latina nel giorno del rientro a scuola, tanto che sempre nella giornata di ieri, il Prefetto di Latina Maurizio Falco ha incontrato rappresentanti della Consulta degli studenti ascoltando le ragioni della loro protesta.

Gli studenti temono una mancanza di sicurezza del ritorno tra i banchi evidenziando soprattutto il timore che la ripresa della didattica in presenza possa incrementare i casi di positività. Un disagio avvertito maggiormente da tanti studenti pendolari che devono utilizzare il trasporto pubblico per recarsi a scuola. Gli studenti accolti stamattina in Comune, esponendo al primo cittadino le loro preoccupazioni, hanno sottolineato inoltre la grande disponibilità ed attenzione rivolta loro dal Prefetto Falco.

“Dobbiamo ascoltare i nostri ragazzi – commenta il sindaco Mitrano – e voglio rivolgere il mio plauso al Prefetto di Latina Maurizio Falco il quale, anche in questa circostanza, ha manifestato grande attenzione per le giovani generazioni. Il confronto, infatti, è alla base di un dialogo costruttivo con i ragazzi. Dobbiamo perseguire ogni azione che da buon padre di famiglia ci permette di fare delle scelte attente alle esigenze di tutti.

Ai ragazzi che ho ricevuto stamattina in Comune, come ha ben fatto ieri lo stesso Prefetto Falco, ho sottolineato come lo sciopero sia un loro diritto ma dobbiamo fare sempre molto attenzione alle norme di sicurezza per la prevenzione dei contagi da Covid-19 che rappresenta il nemico comune da sconfiggere. L’istruzione scolastica è fondamentale per la loro crescita culturale e pertanto, nonostante la situazione generale, ho esortato gli studenti a non perdere mai di vista l’obiettivo finale. Alla delegazione dei ragazzi – prosegue Mitrano – ho manifestato la mia solidarietà e vicinanza da estendere ai loro compagni di scuola.

Stamattina ho potuto constatare che non è vero che la loro è una generazione debole o irresponsabile, anzi. E’ emerso da parte loro un grande senso di responsabilità. Chiedono soltanto di essere presi in considerazione dai noi adulti che dovremmo prestare maggiore ascolto per capire quali sono le loro aspettative e preoccupazioni. Ho concluso l’incontro – conclude il Sindaco – incentivandoli a fare ogni sforzo per non sottrarre ulteriore tempo alla loro formazione scolastica fondamentale per il loro futuro”.