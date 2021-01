Positiva al Covid, ma in orario di coprifuoco fuori dal proprio comune: denunciata e multata

Nei guai è finita una 32enne di Formia fermata dai Carabinieri del Norm di San Giorgio a Liri (Fr) insieme ad una 30enne.

Peccato che la giovane fosse positiva e che doveva trovarsi in isolamento domiciliare presso la propria abitazione e non in un altro Comune, per di più fuori provincia e in orario da coprifuoco.

Entrambe le donne, sono state anche multate perché non hanno rispettato proprio il coprifuoco notturno previsto come misura di contrasto all’emergenza pandemica.