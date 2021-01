Nuovo aumento di casi in provincia di Latina, che torna a far lievitare il numero di positivi in 24 ore con l’asticella che torna sopra le duecento unità.

Sono 221 i nuovi casi in provincia di Latina. 5 i decessi, di cui 4 di pazienti provinciali e uno collegato ad un’altra Asl.

157 i guariti delle ultime 24h.