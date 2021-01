Alle 19,30 l’HC Fondi torna in campo: match da seguire in streaming contro Pressano

Il recupero della 15a giornata della Serie A Beretta si presenta molto duro per l’HC Banca Popolare di Fondi. I rossoblù saranno ospiti della Pallamano Pressano, che ha dimostrato negli ultimi anni di essere una squadra che può competere ad alti livelli.

La squadra di Alessandro Fusina, che attualmente occupa il quinto posto in classifica con 16 punti all’attivo, arriva all’appuntamento di questa sera dopo la spettacolare vittoria al fotofinish ottenuta domenica contro il Cassano Magnago. Il Pressano, che fa della difesa dura e delle ripartenze veloci la propria migliore arma, rappresenta quel giusto mix tra giocatori esperti – come capitan Giongo, Dallago e Di Maggio – e giovani promesse come D’Antino, Fadanelli, Sontacchi e Moser. A questi uomini sono stati affiancati pezzi da novanta della pallamano italiana come Dainese ed Argentin e un portiere di altissimo livello come il greco Loizos.

Non c’era gara più difficile, quindi, per l’HC Banca Popolare di Fondi, che arriva alla trasferta trentina dopo l’ottima prestazione di sabato scorso contro l’Acqua&Sapone Junior Fasano. I rossoblù si sono allenati con molta intensità e determinazione per preparare al meglio la gara di questa sera e correggere qualche piccolo dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo. Qualche problemino di formazione per mister Giacinto De Santis che dovrà fare a meno dell’esperienza di capitan D’Ettorre, Zizzo e Ciccolella.

Il vice allenatore rossoblù, Valerio Pinto, presenta così la gara odierna: “Affrontiamo una squadra esperta e abituata a lottare per i vertici del campionato. Il Pressano viene da un’ottima vittoria casalinga contro il Cassano Magnago e vorrà sicuramente continuare la sua striscia positiva. Noi arriviamo a questa partita con delle assenze importanti ma con la voglia di fare bene e di continuare nel migliore dei modi il nostro cammino”.

I tifosi e appassionati fondani avranno la possibilità di seguire l’incontro di questa sera sulla piattaforma on line Eleven Sports. La partita, che si svolgerà presso il Palavis di Lavis, avrà inizio alle 19.30 e sarà diretta dalla coppia arbitrale Bassan-Bernardelle.