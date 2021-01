“15 minuti di Bellezza al giorno” il libro della gaetana Magliozzi

Con il suo format Instagram @15minofbeautyaday ha affascinato una folta community di appassionati di arte, cultura e turismo. Con il suo primo libro, “15 minuti di Bellezza al giorno”, trasferisce su carta (ed e-book) parole, sensazioni, ricordi e pensieri che hanno ispirato e continuano ad ispirare quel progetto, ancora attivo grazie ai fedelissimi follower che continuano ad animarlo “socialmente”. Storyteller, editor, imprenditrice, architetto ed ora anche scrittrice. Eppure, Zaira Magliozzi, originaria di Gaeta e romana d’adozione, non ama legare il proprio nome a titoli o ruoli ben definiti; preferisce, piuttosto, essere associata alla ricerca della Bellezza. Perché proprio ad essa dedica da tempo gran parte delle proprie energie e attenzioni. Ma cosa vuol dire cercare la Bellezza nella propria vita quotidiana?

15 MINUTI DI BELLEZZA AL GIORNO

Zaira Magliozzi il 20 Gennaio 2019 è partita per un viaggio, il più incredibile della sua vita. Ma senza scappare verso mete esotiche o culture lontane. È restata tra le quattro mura della sua vita, ed è lì, nel quotidiano che ha cercato, tutti i giorni, per un anno intero, la Bellezza. Un panorama, un’architettura, un momento, un pensiero, un ricordo, una sensazione. Tutto quello che potesse farla fermare, almeno per 15 minuti, a sentire, a essere presente, a lasciare che quanto aveva davanti agli occhi le parlasse. Aprisse un solco e costruisse un pensiero nuovo, una consapevolezza nuova.

IL LIBRO

Un viaggio lungo un anno alla scoperta dei significati più̀ profondi della Bellezza. Scorci di mondi possibili, personali e universali. Zaira Magliozzi ci porta nella sua Gaeta fatta di tramonti, storia, spiagge calde e mare accogliente. A guardare Roma dall’alto, nei suoi quartieri storici, tra palazzi, street art e cieli azzurri. A esplorare l’intensità̀ di Matera e a girovagare per l’Italia nelle sue Bellezze nascoste. Tra i paesaggi rossi, blu della Giordania e nelle colline sinuose della Slovenia. 15 minuti che diventano il ricordo di una sensazione, vivida negli spazi della mente pur appartenendo al passato. Un punto di vista netto e preciso, che scopre, mette a fuoco e si lascia trasportare dalle emozioni. “15 minuti di Bellezza al giorno” è un diario di viaggio che racconta, con una scrittura intima ed emotiva, la storia di chi ha scoperto la Bellezza ha il potere di cambiare il modo in cui vediamo il mondo.

L’ISPIRAZIONE

Tutto è iniziato il 20 gennaio 2019 quando, per un anno intero, Zaira Magliozzi ha deciso di cercare la Bellezza nella sua vita quotidiana, tutti i giorni, dedicandole 15 minuti del suo tempo per contemplarla e scrivere ciò che le trasmetteva. Perché la Bellezza può influenzare positivamente. Ha reso quindi tutto pubblico, raccontando il suo viaggio su l’account Instagram @15minofbeautyaday e condividendolo con migliaia di persone. Una cosa mai fatta prima da nessuno che oggi è diventato un libro.

L’AUTRICE

Zaira Magliozzi, classe ’84, è un’imprenditrice e una grande viaggiatrice. Dopo due lauree in Architettura e i continui viaggi intorno al mondo, raccontare è diventato un lavoro. Nel 2017 ha co-fondato lo studio creativo Superficial e nel 2019 ha creato su Instagram il progetto di storytelling @15minofbeautyaday, Con centinaia di foglietti sparsi, diari, copy sui social e note sul telefono, ha scritto il suo primo libro “15 minuti di Bellezza al giorno”, ispirato al viaggio che le ha cambiato di più la vita.