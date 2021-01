Smart city, Latina città del futuro. Incontro online martedì

Smart city: LBC fa il punto con gli esperti. Proseguono gli appuntamenti di Latina in Corsa ed il prossimo, dal titolo “Smart City, Latina città del futuro”, si terrà in diretta streaming sulla pagina facebook del movimento, alle 19:00 di martedì 19 gennaio 2021.

“Una città che gestisce le risorse in modo intelligente, che tende a diventare economicamente sostenibile ed energeticamente autosufficiente, che è attenta alla qualità della vita. Questa è una città smart, ma può esserlo solo e soprattutto se parte dalle persone: il Covid ha imposto delle accelerazioni e delle scelte che segneranno il nostro futuro e delle città che abitiamo”, spieganod a LBC.

“Innovability è una parola che sintetizza il concetto di innovazione e sostenibilità, ed è la nuova frontiera per l’implementazione di una città smart, che metta al centro la persona e che utilizzi la tecnologia per migliorarne la qualità di vita; per questo è anche necessario un incremento dell’alfabetizzazione digitale per la cittadinanza ma anche dell’amministrazione per una governance smart, interattiva e reattiva, e per un’accessibilità che ormai non è più un concetto riferito ai soli ostacoli fisici.

A Latina, come in molte altre città la digitalizzazione non è ancora pienamente sviluppata, quindi diventa uno degli obiettivi primari per renderla più competitiva e sempre più calata nel suo ruolo-guida nell’ambito del territorio provinciale. Latina Bene Comune ne ha già parlato, prima di Natale, nei tavoli specifici di Latina in Corsa su Sviluppo economico e Politiche giovanili, ed oggi propone un approfondimento online con gli esperti del settore per sintetizzare e valutare le nuove politiche possibili per il territorio”.

All’incontro parteciperanno il sindaco Damiano Coletta e l’assessora all’Innovazione e Politiche giovanili Cristina Leggio, che ne parleranno con gli esperti Pino Viglialoro (development director di Cisco) e Felice Arcuri (direttore operativo di Technoscience e docente all’Università di Tor Vergata). Moderano Elettra Ortu La Barbera, segretaria di LBC, e Stefano Di Rosa, direttore generale di Technoscience.