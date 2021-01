Fdi, avvicendamento in consiglio provinciale: via Cardillo Cupo, dentro Tomei

Cambia la composizione del gruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio provinciale di Latina. Il vicesindaco di Rocca Massima Angelo Tomei sostituirà il consigliere Pasquale Cardillo Cupo, decaduto con la fine anticipata dell’amministrazione di Formia. L’avvicendamento avverrà lunedì 18 gennaio in occasione del primo consiglio provinciale utile.

“Sono lieto di poter prendere parte al Consiglio Provinciale, dove intendo rappresentare e rafforzare le posizioni dei piccoli comuni – dichiara il vicesindaco di Rocca Massima Angelo Tomei -. Sebbene questa funzione sia stata privata del mandato degli elettori, sento di avere delle enormi responsabilità verso il territorio a cui non intendo sottrarmi. Ringrazio i vertici di Fratelli d’Italia per avermi dato la loro fiducia”.

“Ringrazio Pasquale Cardillo Cupo per il lavoro svolto in questi anni, e faccio i miei migliori auguri di buon lavoro ad Angelo Tomei. Quando abbiamo composto la lista per le elezioni provinciali – conclude il coordinatore provinciale di FdI Latina senatore Nicola Calandrini – abbiamo voluto nomi di primo piano per il partito e dotati di esperienza amministrativa, in grado di poter svolgere egregiamente il compito di consigliere provinciale, che non è di certo facile visti i tagli a cui sono stati sottoposti le province, pur mantenendo responsabilità in settori di primo piano. Sono certo che Angelo Tomei saprà farsi valere anche in questo delicato compito”.