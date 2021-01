Sanzioni anti-covid a Latina per un pub ed un circolo privato

“Prosegue attività di controllo per l’applicazione della normativa vigente di contrasto all’epidemia del virus Covid – 19, posta in essere dalle Forze di Polizia.

Nella giornata di ieri il Questore di Latina ha disposto mirati servizi straordinari di controllo, svolti da una task-Force sull’intero territorio della provincia che ha compreso Polizia di Stato, Carabinieri e Polizie Locali.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 gennaio, i poliziotti della Questura di Latina hanno scoperto che in un circolo privato del capoluogo pontino si era tenuta una festa di compleanno in spregio alle misure di contenimento epidemiologico emanate dal Governo. Gli agenti, hanno elevato una sanzione amministrativa al titolare del circolo per non aver rispettato le norme anti-Covid, e stanno attualmente vagliando la posizione amministrativa dello stesso.

Nel corso delle attività di controllo gli agenti della Questura di Latina hanno altresì sanzionato amministrativamente un noto Pub di via Neghelli, nella c.d. Zona dei Pub della città; infatti i poliziotti hanno accertato che alle ore 19.00, il Pub aveva al suo interno persone ancora intente a consumare, quando invece dalle ore 18.00 gli era consentito soltanto il servizio di asporto”.