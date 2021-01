Promossi al grado di luogotenente alcuni Marescialli della provincia

Sono stati promossi al grado di Luogotenente, 28 Marescialli dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso i reparti presenti sul territorio provinciale.

L’ambito traguardo e la progressione di carriera, come ha tenuto a sottolineare il Comandante Provinciale di Latina, Colonnello Lorenzo D’Aloia, conferma la meritoria professionalità, lo spirito di sacrificio, l’abnegazione al lavoro per i risultati conseguiti, con cui si sono contraddistinti gli ispettori nel corso della loro lunga carriera.

Il Colonnello D’Aloia, inoltre, ha evidenziato ai neo-promossi che il traguardo raggiunto deve essere considerato il nuovo punto di partenza verso altre e prestigiose mete, oltre alla consapevolezza di avere nuove responsabilità ed una professionalità ancor più accresciuta, posta al servizio del cittadino.

I militari promossi sono:

• Luogotenente RUSSO Ferdinando, C.te Interinale della Stazione CC di Sabaudia;

• Luogotenente RUSTICO Stefano, in servizio alla Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Aprilia;

• Luogotenente SPERATI Marcello, C.te Interinale della Stazione di Borgo Podgora;

• Luogotenente PETRUCI Osvaldo, in servizio alla Stazione di Lenola;

• Luogotenente BOZZA Gianmichele, Comandante della Stazione di Bassiano;

• Luogotenente COLORITO Maurizio, Comandante della Stazione di Prossedi;

• Luogotenente MONTAGNARO Aolfo, Comandante Nucleo Comando Cp. Latina;

• Luogotenente ESPOSITO Gaetano, in servizio alla Stazione di Latina;

• Luogotenente SERLUCA Michele, in servizio alla Sezione Operativa Cp. Latina;

• Luogotenente PERNA Stefano, in servizio alla Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Aprilia;

• Luogotenente CIMMINO Gennaro, Comandante della Stazione di Borgo Grappa;

• Luogotenente PARRELLA Claudio, in servizio alla Stazione di Formia;

• Luogotenente LISTA Ciro, in servizio alla Stazione di Terracina;

• Luogotenente VICIDOMINI Antonio, Comandante della Stazione di Sermoneta;

• Luogotenente BOTTONE Giuseppe, in servizio al Reparto Operativo di Latina;

• Luogotenente AVOLIO Bruno, in servizio alla Stazione di Minturno;

• Luogotenente COPPOLA Castrese. In servizio alla Sezione Operativa Cp. Terracina;

• Luogotenente FUCCI Antonio, Comandante della Stazione di Maenza;

• Luogotenente PERSICHINO Antonio, Comandante della Stazione di Borgo Sabotino;

• Luogotenente DE CRISTOFARO Antonio, in servizio alla Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Aprilia;

• Luogotenente STROIA Domenico, in servizio alla Tenenza di Fondi;

• Luogotenente FALZARANO Fausto, in servizio alla Stazione di Latina;

• Luogotenente PANARIELLO Domenico, in servizio alla Stazione di Latina;

• Luogotenente DE STEFANO Carmine. Comandante Nucleo Comando Reparto Territoriale di Aprilia;

• Luogotenente TROIANIELLO Luigi, in servizio alla Sezione Operativa Cp. Terracina;

• Luogotenente DE RINALDIS Stefano, Comandante della Stazione di Pontinia;

• Luogotenente BARTOLOTTA Sergio Luigi, Comandante della Stazione di Ponza;

• Luogotenente DE JOANNON Federico, in servizio al Reparto Operativo di Latina.