Sorpreso in auto con un coltello a serramanico, denunciato

A Sabaudia, i carabinieri della Stazione locale, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un 37enne del luogo per il reato di “possesso e porto abusivo ingiustificato di oggetti atti ad offendere”.

Nella circostanza, i militari operanti hanno fermato l’uomo mentre era alla guida della sua autovettura, rinvenendo dopo una perquisizione personale un coltello a serramanico con una lama della lunghezza cm 10, sottoposto a sequestro.