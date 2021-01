Scompare dopo incidente stradale, rinvenuto privo di vita

Inatteso dramma, nel nord della provincia di Latina. Dopo essere rimasto coinvolto intorno alle 14.30 di giovedì in un incidente stradale senza particolari conseguenze, avvenuto lungo la 156 dei Monti Lepini, un 54enne di Sezze, Giampiero Peloso, ha abbandonato la propria auto allontanandosi a piedi, senza documento e telefono. Per poi essere rinvenuto privo di vita nella tarda mattinata di oggi, poco prima dell’ora di pranzo, a margine di ininterrotte ricerche condotte da carabinieri, vigili del fuoco, agenti della polizia locale e volontari della protezione civile.

Il corpo inerte dell’uomo è stato trovato a non molta distanza in linea d’aria dall’arteria teatro del sinistro. Dopo il recupero, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà stabilire le cause del decesso.