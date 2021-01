HC Banca Popolare Fondi, si torna in campo: primo match 2021

Dopo lo stop, lungo più di un mese, l’HC Banca Popolare di Fondi torna a calcare il parquet del Palazzetto dello Sport di Via Mola Santa Maria. In occasione del recupero della 14a giornata di andata del campionato di Serie A Beretta, la formazione rossoblù ospita l’Acqua&Sapone Junior Fasano.

I ragazzi allenati da mister Ancona, che fanno della difesa e dell’organizzazione di gioco i propri punti di forza, arrivano a Fondi dopo cinque vittorie – ottenute su campi difficili come Bressanone e Cingoli e in casa contro formazioni che puntano in alto come il Cassano Magnago – e quindi con grande autostima. Quella pugliese è una società storica per l’handball nazionale e sta facendo bene sia nella programmazione che nei risultati. Nel mercato estivo, il club fasanese ha sì continuato il ringiovanimento della rosa, ma si è affidato anche a tre colonne portanti quali Fovio, Beharevic e capitan Messina; ha ingaggiato lo svedese Jarlstam, tra i migliori in questa prima parte di stagione e capocannoniere della Serie A Beretta. Insieme a loro ci sono gli azzurrini (Under 21) Angiolini, Pugliese e Notarangelo, il pivot argentino Franceschetti ed il giovanissimo – classe 2005 – De Angelis, di cui si parla un gran bene, di grande prospettiva ma che già sta facendo benissimo nel ruolo di ala sinistra.

I padroni di casa dell’HC Banca Popolare di Fondi, dopo circa 50 giorni, torneranno alla pallamano giocata e dovranno cercare sin da questo primo incontro di ritrovare subito il ritmo partita. Per la gara contro i pugliesi, mister Giacinto De Santis dovrebbe avere a disposizione tutti i suoi uomini.

Al presidente rossoblù, Vincenzo De Santis, il compito di presentare la sfida contro la Junior Fasano: “Sabato arriverà a Fondi un club storico della pallamano italiana come la Junior Fasano. Come negli ultimi anni la Junior ha un gruppo di giovani talenti, giocatori che hanno esperienza da vendere e sanno come si vincono partite e campionati e un top player come lo svedese. So che la nostra squadra si sta allenando al meglio e mi aspetto dai nostri ragazzi una grande prestazione: abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con chiunque e credendo di più sulle nostre qualità possiamo fare risultato in ogni occasione, giochiamo in casa, anche se senza i nostri tifosi è tutto più complicato, ma è anche per loro che i ragazzi lotteranno sino all’ultimo secondo per fare risultato”

La gara tra HC Banca Popolare di Fondi e Acqua&Sapone Junior Fasano, che avrà inizio alle 18:00 e sarà diretta dalla coppia arbitrale Castagnino-Manuele, verrà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports.