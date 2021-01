Hashish e bilancino, 33enne denunciato a Terracina

A Terracina, i militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, impegnati nell’ambito di un’attività finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria un 33enne del posto.

In seguito a perquisizioni personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 8 grammi complessivi di hashish, nonché di un bilancino di precisione utilizzato per il peso delle dosi. Lo stupefacente ed il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro per gli accertamenti del caso.