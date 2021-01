Formia 5 Stelle sul Commissario: “Curriculum adeguato a problemi della città”

“Bene la scelta del prefetto Silvana Tizzano come Commissario Prefettizio al Comune di Formia: il suo considerevole curriculum parla per lei”. Così gli attivisti del meetup Formia 5 Stelle commentano l’arrivo del Commissario Prefettizio che accompagnerà la città alle prossime elezioni amministrative.

“In particolare – osserva Formia 5 Stelle -, ci sembra degno di nota nonché di massima fiducia, sottolineare la competenza del neo Commissario in materie tanto delicate quanto sentite nel nostro territorio quali la criminalità organizzata, il racket, l’usura. Leggiamo che è stata Componente della Commissione Straordinaria per la gestione straordinaria del X Municipio di Roma (Ostia) per diciotto mesi a seguito dell’accertata permeabilità dell’Ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ‘Mafia capitale’. Inoltre, presso il Ministero dell’Interno, Capo di Gabinetto del Commissario Straordinario per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e Capo di Gabinetto del Commissario per il Coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso nonché a Viceprefetto presso l’Ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. E, ancora, protagonista in territori difficili come la Calabria dove la presenza ‘ndranghetista è palese ricoprendo tra gli altri il ruolo di Presidente della Commissione straordinaria nel Comune di Corigliano, in provincia di Cosenza, sciolto per infiltrazioni mafiose. Insomma, un’esperienza di significativo rispetto che riteniamo le tornerà particolarmente utile nel nostro territorio. Al Signor Commissario Prefettizio – concludono da Formia 5 Stelle -,i migliori auguri di buon lavoro”.