Covid-19 a Gaeta, il sindaco spiega la situazione dopo i primi tamponi – VIDEO

“La situazione fortunatamente è migliore del previsto“, ha spiegato il primo cittadino di Gaeta Cosmo Mitrano ai nostri microfoni parlando dei casi che, nella giornata di ieri hanno portato alla chiusura per sanificazione sia del Comando della Polizia Locale che dello stesso Municipio.

Dal risultato dei primi tamponi, ha spiegato il primo cittadino, tutti i dipendenti comunali sarebbero negativi. Rimane la positività degli agenti della Municipale, ma si sta provvedendo con il tracciamento per mettere in sicurezza quello che si sarebbe potuto trasformare in un focolaio da Covid-19.