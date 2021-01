Foto Archivio

Da Laziomar fanno sapere che a causa condizioni meteo avverse non è stata effettuata la corsa veloce tra Ventotene e Formia di questa mattina e per le stesse motivazioni sono sospesi i collegamenti veloci anche per il resto della giornata.

Nella speranza che le previsioni non cambiano, la situazione dovrebbe rientrare entro la giornata di oggi con il meteo che nella giornata di sabato dovrebbe essere più clemente.