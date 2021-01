Allerta meteo per l’arrivo del gelo: scatta il Piano Comunale di Protezione Civile

La misura di pre­ven­zione con­tro i rischi legati a pos­si­bili nevi­cate e gelate rien­tra negli inter­ven­ti pre­visti dal Piano Comu­nale di Pro­tezione Civile, nell’ambito delle inizia­tive per affrontare al meglio la sta­gione inver­nale, rispet­to alla quale l’intera Unità di Pro­tezione Civile del Comune di Cori è già in sta­to di preallerta.

Il Piano Comu­nale di Pro­tezione Civile viene attua­to dal­la Pro­tezione Civile di Cori in stret­ta col­lab­o­razione con l’Ammin­is­trazione comu­nale, il Coman­do di Polizia Locale, l’Uffi­cio Tec­ni­co Comu­nale e il Dipar­ti­men­to Regionale del­la Pro­tezione Civile che dira­ma gli aggior­na­men­ti locali sulle pre­vi­sioni meteo.

La Pro­tezione Civile di Cori mette a dis­po­sizione una venti­na di volon­tari pron­ti ad intervenire, in qualunque eve­nien­za, dovu­ta al mal­tem­po con automezzi, pompe idrovore, sgom­bro neve, sparg­i­men­to sale e rimozione alberi caduti, sup­por­t­ati dall’Ufficio tecnico comunale e dagli agen­ti del­la Polizia Locale, e coor­di­nati dal Cen­tro Oper­a­ti­vo Comunale (COC).

“Una squadra ormai già col­lau­da­ta quel­la del­la Pro­tezione Civile di Cori – comunica l’assessore Ennio Afilani – la quale opera con ottimi risultati su tutto il nostro ter­ri­to­rio da più anni, creando così un punto di riferimento per tutta la cittadinanza e che noi non finiremo mai di ringraziare”.

Sempre in previsione di un possibile brusco calo della temperatura, il riscaldamento nelle scuole cittadine resterà acceso per l’intero fine settimana per evitare che possibili gelate possano danneggiare le tubature e garantire aule calde al rientro a scuola lunedì.