Servizio civile ad Aprilia, candidature fino al prossimo 8 febbraio

“Sono 6 i posti disponibili presso il Comune di Aprilia per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di Servizio Civile. Fino alle ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei due progetti, della durata di 12 mesi, che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022.

I due progetti – “Bibliocultura” e “Il valore della prevenzione nella provincia di Latina” – prevedono la possibilità di impegnarsi rispettivamente nella tutela del patrimonio bibliotecario (4 volontari) o nella protezione civile (2 volontari).

“Quest’anno abbiamo scelto di inserirci nella progettazione di Anci Lazio – commenta l’Assessore Elvis Martino – proprio grazie all’associazione dei Comuni, riusciamo a garantire ai ragazzi una formazione in collaborazione con gli altri enti territoriali e a gestire in maniera più razionale le diverse fasi dei progetti. Credo sia un valore aggiunto, sia per Aprilia che per i volontari, che potranno così contare su un’attività dal respiro più ampio”.

I progetti prevedono 1145 ore di impiego, 5 giorni a settimana per 12 mesi, con un rimborso mensile di € 439,50. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.serviziocivile.gov.it o su www.serviziocivileancilazio.it. Per candidarsi, occorre disporre di identità digitale SPID; la domanda può essere inoltrata attraverso il portale https://domandaonline.serviziocivile.it“.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Comune di Aprilia.