Covid-19 in Provincia di Latina, sono stati registrati oggi 256 nuovi casi.

Quattro invece, sono le persone decedute.

E’ quanto si apprende dal bollettino odierno della Asl di Latina, allegato in calce. Inoltre il documento contiene le informazioni Comune per Comune e le informazioni utili per effettuare la prenotazione per i test rapidi.

Bollettino ASL latina del 14 gennaio