ITE Fermi di Gaeta, a breve l’Open Day virtuale

In un momento così delicato per la scuola italiana scegliere la scuola giusta per il proprio futuro è fondamentale. L’Istituto Tecnico Economico Fermi di Gaeta prosegue con l’attività di orientamento per tutti gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Il prossimo appuntamento per conoscere l’offerta formativa è per mercoledì 20 gennaio alle 17.

Perché scegliere un istituto economico e turistico? I professionisti del futuro non possono fare a meno di competenze manageriali: il marketing anima ogni settore dell’economia, dall’impresa tradizionale all’impresa culturale e creativa. Nessuna professione può prescindere dalle competenze economiche e soprattutto dalle soft skills, caratteristiche personali importanti in qualsiasi contesto lavorativo perché influenzano il modo in cui facciamo fronte di volta in volta alle richieste dell’ambiente lavorativo. Autonomia, fiducia in se stessi, flessibilità/adattabilità, resistenza allo stress, capacità di pianificare ed organizzare, sono alcune delle soft skills necessarie per affrontare il futuro lavorativo e la rinascita dopo la pandemia. L’Istituto Tecnico-Economico Fermi di Gaeta, sede di Calegna, con i due indirizzi “Amministrazione Finanza e Marketing” e “Turismo”, può aiutare gli studenti a sviluppare le competenze fondamentali per accedere al mondo del lavoro oppure per scegliere la carriera universitaria più adeguata ai propri progetti.

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.

Il Diplomato nel Turismo ha una preparazione generale e di qualità sui saperi di base e competenze specifiche nel campo dei fenomeni economici nazionali e internazionali del diritto pubblico, civile e fiscale; dei sistemi aziendali in generale della produzione e gestione di servizi e prodotti turistici; della valorizzazione del territorio e delle politiche di marketing; del sistema informativo dell’azienda, degli strumenti informatici e linguistici. Inoltre acquisisce spirito di iniziativa e di imprenditorialità.

Un ambiente sano e costruttivo, una apertura al territorio, alle forze produttive, agli enti pubblici e privati, percorsi di PCTO altamente formativi e stimolanti, un perfetto equilibrio di ore di materie umanistiche, economiche, scientifiche, senza dimenticare le lingue straniere: questo e tanto altro è l’ITE Fermi di Gaeta, sede di Calegna, una scuola aperta all’Europa e attenta ai temi della cittadinanza attiva.

La presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto, si svolgerà in modalità remota. Per partecipare all’Open Day mercoledì 20 gennaio alle 17 è necessario prenotarsi sulla home page del sito istituzionale dell’Istituto (www.iisfermigaeta.edu.it) al link “orientamento ITE”, dove verranno fornite le opportune indicazioni per la procedura da attivare.