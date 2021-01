Asl Latina, 1058 unità reclutate nell’anno appena trascorso

“In questi ultimi anni la Asl di Latina ha svolto una mole di lavoro senza precedenti nel campo del reclutamento con nuove assunzioni e stabilizzazioni di personale e in particolare nell’ultimo periodo di emergenza Covid-19. In questi mesi, infatti, grazie all’impegno della UOC di Reclutamento, è stato possibile implementare l’organico tanto nei ruoli sanitari che amministrativi, intraprendendo procedure che spesso sono state prese come modello e riferimento dalle altre Aziende Sanitarie della Regione Lazio”. A renderlo noto, l’Azienda sanitaria pontina.

“Con la massima trasparenza e celerità si è proceduto all’assunzione tramite utilizzo di tutte le graduatorie disponibili, con la pubblicazione di avvisi pubblici e attraverso l’indizione di concorsi pubblici dei quali la nostra Azienda è stata capofila dimostrando anche capacità organizzative eccezionali quali sono quelle necessarie ad espletare concorsi con migliaia di partecipanti e nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza anti- contagio”, ha dichiarato il dottor Claudio Rainone, direttore dell’Uoc di Reclutamento e Direttore Ammnistrativo facente funzioni della Asl di Latina.

I numeri confermano l’attività dell’azienda sanitaria pontina, che per quanto concerne l’anno solare appena concluso ha reso noto di aver reclutato in totale ben 1.058 unità di personale, delle quali 557 unità a tempo indeterminato, 267 a tempo determinato e 234 con collaborazione libero-professionale. “Tutto ciò corrisponde all’assunzione di 3 persone al giorno per tutti i giorni del 2020, compresi weekend e festivi”.

“Continueremo a lavorare con entusiasmo e dedizione nella consapevolezza di quanto fatto e quanto c’è ancora da fare per migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro del personale e la qualità del servizio offerto”, ha concluso il dottor Rainone.