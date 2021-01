Il messaggio di cordoglio di Forza Italia per la scomparsa di Maria Grazia Manzi

“E’ scomparsa dopo una breve malattia Maria Grazia Manzi, già consigliere, assessore e vice sindaco di Sonnino, in diverse consiliature, nonché componente della direzione provinciale di Forza Italia a Latina.

La politica con Maria Grazia perde un punto di riferimento, una persona che sapeva porre sempre al primo posto l’interesse della comunità, quella di Sonnino in primis, che amava profondamente e di tutti i cittadini a cui non ha mai fatto mancare supporto e dedizione. Maria Grazia Manzi ha dedicato tutta la sua vita alla politica intesa come patrimonio di valori e azioni messe a disposizione dei più fragili, per la crescita e per dare prospettive ai più giovani nonchè per lo sviluppo dei territori di riferimento. La sua passione ha contribuito a costruire un pezzo di storia non solo di Sonnino ma dell’intera provincia di Latina a cui non ha mai fatto mancare il suo contributo di idee, progetti e determinazione. Con Maria Grazia Manzi se ne va una donna che aveva fatto dell’integrità, umana e politica, e dell’esempio un faro per diverse generazioni”. Lo dichiarano in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, Claudio Fazzone e il coordinatore provinciale di Latina, Alessandro Calvi