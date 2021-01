Coppia investita da un’auto, donna in gravi condizioni

Doppio investimento, martedì sera, ad Aprilia. A restare finita è stata una coppia, lui di 52 anni, lei di 50: sono stati travolti da un’Alfa Romeo 147.

I fatti si sono registrati intorno alle 19 in via dei Rutuli, area situata alla periferia della città. Ad avere la peggio, la 50enne. Per lei si è reso necessario il trasporto tramite elisoccorso presso l’ospedale San Camillo di Roma. Ricoverato invece nella clinica di Aprilia, il 52enne.

Sul luogo teatro dell’incidente stradale oltre ai sanitari del 118 hanno operato i carabinieri del reparto territoriale, ai quali sono stati affidati i rilievi inerenti la dinamica dell’accaduto.