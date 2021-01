I cittadini di via delle Fosse scrivono al Prefetto e al Ministerdo dell’Interno

La questione annosa di via delle Fosse a Formia travalica i confini territoriali perché i cittadini, esasperati, hanno preso carta e penna e hanno scritto al Prefetto di Latina e al Ministero dell’Interno.

Nella lettera viene spiegato il disagio delle 30 famiglie bloccate dallo smottamento che di fatto ha cambiato non solo la geografia della zona, ma la vita dei residenti.

Di seguito il testo della missiva.

“Il 21 dicembre 2019 – nel territorio del Comune di Formia (provincia di Latina) – la strada di accesso al complesso di palazzine Ater, in cui vivono 30 famiglie, edificato a ridosso dell’alveo del torrente Rio Fresco, è stata oggetto di smottamento per cause alluvionali.

Da allora la situazione, che vede le 30 famiglie non solo senza una via di accesso alle proprie abitazioni per sé e per eventuali mezzi di soccorso, ma soprattutto senza una eventuale e concreta via di fuga, è rimasta inalterata e questo nonostante i sopralluoghi dei funzionari regionali e comunali, che già da subito definirono la situazione, molto “grave”.

L’iter amministrativo per l’inizio dei lavori di ripristino della strada è stato bloccato senza alcuna motivazione apparentemente valida, di fatti sono state messe solo delle gabbie di pietra a difesa dell’argine del torrente e nient’altro è stato fatto per la strada, che lentamente sta scivolando in basso verso il torrente a causa delle infiltrazioni di acqua piovana che si insinua nelle spaccature nell’asfalto, come testimonia la foto in allegato.

E’ ormai un anno che questo stato di cose pregiudica lo stato di salute di quanti vi abitano, molti dei quali soffrono di patologie molto serie e molti altri sono anziani, tanto da non poter uscire di casa, perché non sopportano la fatica della salita .

Gli scriventi chiedono pertanto alla S.V., per quanto di competenza, di conferire esplicito incarico al Commissario Prefettizio di prossima nomina presso il Comune di Formia (LT), affinché porti a termine l’iter amministrativo che vede il ripristino della strada di accesso al complesso delle palazzine Ater di Via delle Fosse nella città di Formia.”