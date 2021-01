Formia, incidente sulla via Appia: si scontrano un autobus e un’Ape

Un incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze si è verificato questa mattina in zona S. Croce, nel comune di Formia, lungo la via Appia, quando erano circa le 11.00.

Per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, un autobus Cotral e un’Ape, si sono scontrati.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e i sanitari del 118. Nulla di grave per due persone lievemente ferite che, in via precauzionale sono state trasportate al Pronto soccorso.

Rallentamenti al traffico veicolare.