Covid-19, ancora calo di nuovi contagi (+106) e 2 decessi

Sembra rallentare per il secondo giorno di seguito il numero dei nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Latina. Questo almeno quello che emerge nel bollettino dell’Asl odierno.

Il calo, seppur in linea con quello registrato nella giornata di lunedì non può essere considerato una “garanzia”, sia per via dei tanti alti e bassi dei giorni scorsi, sia per i due nuovi decessi inseriti nel bollettino di quest’oggi: uno a Formia e uno a Latina.

I Comuni con l’incidenza più alta di nuovo positivi nella giornata di oggi, sono Aprilia e Latina (rispettivamente 28 e 24 casi). Fa notizia la piccola Sonnino che ne fa registrare 11.