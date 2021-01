Abusi edilizi, arrivano al Comune i fondi per gli abbattimenti

Tante le demolizioni di abusi edilizi che devono compiere i Comuni e poche le risorse a disposizione per poter far entrare in azione le ruspe.

A tal fine è stato istituito un’apposito fondo e con l’ultimo decreto il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli ha assegnato somme per procedere agli abbattimenti al Comune di Fondi.

L’ente retto dal sindaco Beniamino Maschietto è l’unico in provincia di Latina ad avere ottenuto tale risorse e, escludendo un intervento finanziato al Comune di Castel Gandolfo, l’unico nel Lazio.

Assegnati dunque al Comune di Fondi 23.265 euro per una demolizione in località Quarto della Calce, in via Maginotti, 4.765 euro per una in località Selva Vetere, in via dell’Allodola, 9.389 euro per una in località Borgo Sant’Antonio e 3.247 euro per una in località Mordorei.