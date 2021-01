Spaccio di sostanze stupefacenti, assolto Davide Artusa

Accusato di spaccio di droga, il giovane Davide Artusa, pregiudicato di Latina, è stato assolto dal giudice per l’udienza preliminare Giuseppe Cario.

Nel 2016 l’imputato, fermato dai carabinieri nel centro del capoluogo pontino mentre viaggiava su uno scooter, era stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish.

Il difensore, l’avvocato Pasquale Cardillo Cupo, ha sostenuto che non vi erano elementi per sostenere che Artusa detenesse quella droga per spacciarla e il giudice ha assolto il giovane perché il fatto non costituisce reato.

In passato sempre Artusa era stato condannato in via definitiva a tre anni di reclusione per una rapina a mano armata da Maury’s. E la Corte d’appello di Perugia, accogliendo la richiesta di revisione del processo proposta dall’avvocato Cardillo Cupo, fondata su nuovi elementi nuovi che testimoniavano l’innocenza dell’imputato, anche in quell’occasione lo ha assolto.