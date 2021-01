Nuovi contagi da covid-19 a Minturno: l’intervento del sindaco Stefanelli

“Dei 25 contagi ufficializzati oggi (ieri, 10 gennaio, n.d.r.) su Minturno, ho certezza, per conoscenza personale, che molti di questi, almeno 15, sono contagi già tracciati con il tampone rapido nei primi giorni dell’anno, in quarantena quindi da più di una settimana”.

E’ quanto ha scritto, nella giornata di ieri, domenica, 10 gennaio, il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, in merito all’impennata di nuovi casi di contagio da covid-19 che sta interessando, nelle ultime settimane, la provincia di Latina.

“Se infatti si guarda l’andamento dei numeri dei positivi negli ultimi giorni, su scala provinciale e locale, ci si accorge che oggi è stata resa nota una ‘coda’ di tamponi effettuati durante i giorni scorsi.

Al di là di questo chiarimento, è evidente che i contagi sono aumentati nelle ultime 4 settimane a causa di una socialità più diffusa rispetto al mese di novembre; non a caso continuano ad essere tantissimi i cluster all’interno delle famiglie ( in versione allargata rispetto al nucleo familiare convivente).

C’è un solo modo per far scendere i contagi: bisogna riprendere a rispettare il distanziamento, ed ad adottare le misure di protezione personale, in maniera più rigorosa”.