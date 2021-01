Piccola grande donazione da parte del Rotary Club Terracina-Fondi che ha consegnato, questa mattina, 40 visiere al Comune di Fondi. I dispositivi di protezione individuale saranno distribuiti ai medici di base della città per elevare gli standard di sicurezza anche in vista della possibilità, da parte degli aderenti, di effettuare tamponi. A tal proposito il Comune ha messo a disposizione l’area mercatale di via Mola di Santa Maria.