Emergenza covid: il sindaco Paola Villa traccia il bilancio del weekend

“Bollettino di oggi (ieri, 10 gennaio, n.d.r.) della Asl per i contagi della nostra provincia, totale 382.

A Formia segnalati 40 positivi, tutti già in quarantena da giorni, che oggi hanno avuto conferma della propria positività con il tampone molecolare. Dall’inizio della pandemia, cioè da marzo 2020, a Formia abbiamo avuto 1121 positivi, attualmente abbiamo 504 positivi, tutti gli altri 617 si sono negativizzati.

Dallo scorso settembre 54 sono i cittadini di Formia che sono stati ricoverati presso il Dono Svizzero, l’unità covid del Di Liegro di Gaeta, il Santa Maria Goretti di Latina, lo Spallanzani di Roma. Purtroppo con il decesso di questa notte, sale a 11 il numero di cittadini deceduti.

La situazione attuale è che tra i 504 positivi, 17 sono affidati alle cure ospedaliere, tutti gli altri sono a casa, sotto controllo dei propri medici di famiglia, molti, circa 400 non hanno più alcun sintomo e stanno solo aspettando di negativizzarsi. Da martedì 12 gennaio, alcuni medici di famiglia che hanno aderito al protocollo della Regione Lazio, utilizzeranno la sala Falcone-Borsellino, messa a disposizione dal Comune di Formia, per effettuare i test antigenici ai loro assistiti. Inoltre dalle riunioni in prefettura è emerso che la Asl sottoporrà, i 23.300 studenti delle scuole superiori della nostra provincia, ad uno screening con test antigenici.

Resta continuativo il lavoro della Protezione Civile -Comitato di Formia Ver Sud Pontino- nel portare medicine e generi alimentari di prima necessità a chi si trova in quarantena domiciliare.

Un abbraccio grande va alla famiglia Lombardi, per Franco, un abbraccio a sua moglie e ai suoi figli”.