Persona dell’Anno a Fondi, la Pro Loco premia il “sistema anti-Covid”

Ottava edizione eccezionale, dell’evento “Persona dell’Anno” di Fondi e comprensorio, che ha rispecchiato il periodo difficile che tutti stiamo vivendo da quasi un anno… in tutto il mondo.

Alla cerimonia tenuta nel Castello Caetani di Fondi senza pubblico, andata in onda in streaming sui social Facebook, Instagram e YouTube del Comune e della Pro Loco Fondi, erano presenti il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, il vicesindaco e assessore al turismo e cultura Vincenzo Carnevale, l’eurodeputato Salvatore De Meo e il presidente della Pro Loco Fondi Gaetano Orticelli che hanno premiato le seguenti istituzioni, forze dell’ordine, organizzazioni e le persone che vi appartengono e che le rappresentano:

– Settore Servizi Sociali del Comune di Fondi – dott. Antonio Marcucci;

– Commissariato Polizia di Stato di Fondi – Vice Questore aggiunto dott. Marco De Bartolis;

– Tenenza Carabinieri di Fondi – Tenente Emilio Mauriello;

– Compagnia Guardia di Finanza di Fondi – Capitano Diego Lauretti;

– Polizia Locale della Città di Fondi – dirigente dott. Giuseppe Acquaro;

– Croce Rossa Italiana sezione di Fondi – presidente Arianna Carnevale;

– Falchi di Pronto Intervento – presidente Mario Marino;

– Protezione Civile Città di Fondi – rappresentante Marianna Jurman;

– Personale Ospedale “San Giovanni di Dio” Fondi – dott. Giuseppe Ciarlo.

Questa la motivazione del premio:

L’ottava edizione “Persona dell’anno” di Fondi capita in un difficile momento storico a causa dell’emergenza Covid-19 e non possiamo rimanere indifferenti di fronte a quello che abbiamo vissuto nel corso del 2020.

In particolare, ringraziamo tutti coloro che a qualsiasi titolo fronteggiano la pandemia, donando sollievo a chi ne è stato colpito. Come pure va fatta doverosa memoria delle vittime decedute a causa del Coronavirus.

Anche il premio è diverso quest’anno: dichiariamo persona dell’anno 2020 tutte le Istituzioni, Forze dell’Ordine, Organizzazioni e le persone ad esse appartenenti che aiutano la popolazione in questa epoca che passerà alla storia.

Con il loro impegno hanno dato lustro alla Città di Fondi e comprensorio.

Per tutti è stato un anno difficile e duro, pieno di incognite e vissuto nella precarietà a causa della pandemia mondiale denominata Covid-19.

Molte le persone che si sono ammalate e troppe le vite spezzate da un virus che nessuno si aspettava. E il momento più toccante della cerimonia di premiazione è stato il minuto di silenzio dedicato a tutte le persone morte e che hanno sofferto e continuano a soffrire per la pandemia.

Come gli altri anni l’ottava edizione è stata organizzata dalla Pro Loco Fondi, in collaborazione con il Comune di Fondi, premio “Persona dell’Anno” 2020 riservato alle persone più meritevoli, in qualsiasi campo e ambito, che hanno dato lustro alla città di Fondi o del comprensorio. Iniziativa che trova risalto nella Regione Lazio attraverso l’Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia).

Sono intervenuti nell’ideale passaggio del testimone: Gino Fiore (Poeta e Drammaturgo) Persona dell’Anno 2016 e, in videomessaggio, Gianmarco Carroccia (artista, musicista, cantante) Persona dell’Anno 2019.