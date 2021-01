Gaeta, reparto Covid al freddo: si lamentano i pazienti, scatta la segnalazione

Il reparto Covid dell’ospedale Di Liegro di Gaeta, sarebbe da alcuni giorni senza impianto di riscaldamento.

Un problema all’impianto di condizionamento dell’aria che viene rimbalzato sui social a suon di denunce e segnalazioni sui gruppi locali del Golfo, da Formia alla stessa Gaeta.

Alcuni parenti dei ricoverati spiegano come il timore dei loro parenti è di complicanze del virus anche per via del freddo che si fatica a combattere anche vestendo più indumenti uno sopra l’altro.

Dal Comune fanno sapere che già nella giornata di sabato il sindaco Mitrano ha chiamato in causa il distretto sanitario per risolvere il disagio. Tant’è che nella giornata di oggi il riscaldamento era stato attivato, seppur a regime inferiore per la mancanza di un pezzo. Entro la serata – sempre secondo quanto reso noto dal Comune – la situazione dovrebbe normalizzarsi a seguito della sistemazione dell’impianto.

Certo è che con le temperature basse di questi giorni, senza il riscaldamento è davvero difficile alleviare le condizioni fisiche e psicologiche di chi sta già combattendo con il virus Covid-19.