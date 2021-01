Castelforte, la Lega lancia la candidatura di Giampiero Forte

Le parole sono quelle da lancio della campagna elettorale, l’investitura arriva dai vertici del partito del Carroccio vanno dritte verso le amministrative 2021 a Castelforte.

”Gianpiero Forte è una risorsa essenziale per rilanciare Castelforte, mettendo a sistema le peculiarità locali con quelle provinciali grazie al modello Lega”. Lo annunciano il senatore Gianfranco Rufa, commissario provinciale del Carroccio, l’eurodeputato Matteo Adinolfi, responsabile dell’organizzazione del partito, e Valerio Ionta, coordinatore comunale della Lega, che aggiungono: ”Non è accettabile l’immobilismo di Castelforte, pertanto riteniamo indispensabili le competenze e l’esperienza amministrativa di Gianpiero Forte, soprattutto in una fase così critica alla luce anche degli effetti negativi del Covid-19 sull’economia. La Lega ha una chiara visione del territorio e, insieme a Forte, scriveremo un programma non solo incentrato sulle esigenze locali, ma Castelforte sarà parte integrante di una visione provinciale e regionale capace di valorizzare le nostre risorse”, concludono Rufa, Adinolfi e Ionta.